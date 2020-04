Tilbyr organisasjonar og lag avdragsfritak

Nyhende

Smitteverntiltak sett i verk av regjeringa har ført til lågare aktivitet og mange avlysingar av arrangement og andre aktivitetar i samfunnet. Dette blir også lag og organisasjonar i Stryn påverka av. Stryn kommune har stilt med kommunal lånegaranti for mange lag og organisasjonar, og for å hjelpe dei som no opplever utfordringar med dei økonomiske forpliktingane vil dei som garantist no godkjenne avdragsfritak ein periode.