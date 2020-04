Røde Kors tilbyr telefonvener

Nyhende

Røde Kors-laga i Vikane, Olden og Stryn har i mange år vore aktive med besøkstenester.

Besøksvener er ei viktig teneste som tilbyr sosial kontakt og nettverk til folk i alle aldrar.

No vil dei lokale laga tilby telefonvener i staden, og håpar at terskelen er låg for å ta kontakt.

Ein fantastisk jobb

Besøksvenegruppa i Røde Kors lokalt gjer ein fantastisk jobb til vanleg. Dei besøkjer folk både på sjukeheimar og i ein del private heimar. Når dei plutseleg ikkje kan oppsøke folk fysisk, var det viktig å finne ei alternativ løysing, seier Anne Loen Skåre frå Olden.

Ho representerer dei lokale Røde Kors-laga i beredskapsrådet i Stryn kommune.

Anne Loen Skåre seier ein i første omgang har starta med å følge opp dei som tidlegare har vore brukarar av besøkstenesta.

Kan dukke opp nye behov no

– Men vi veit det er fleire der ute med behov no under koronakrisa, seier ho.

– Det kan vere folk som sit heilt åleine no og ikkje skal gå ut på grunn av at dei er i risikogruppe, eldre osm hadde håpa på å få sine heim til påske og som no sit

åleine, folk som bur åleine og er engstelege på grunn av situasjonen. Det kan i det heile dukke opp behov som ikkje har vore her tidlegare. Så det er berre å ta kontakt, seier Anne Loen Skåre.

Kontaktpersonane til besøkstenestene i Røde Kors-laga er Astri Kyrkjeeide i Stryn Røde Kors, Oddfrid Vangberg i Olden Raude Kross og Jarle Aaberg i Vikane Røde Kors.

Stryn kommune har bidrege med marknadsføring av tilbodet.

– Vi set veldig pris på at kommunen har hjelpt til med å annsonsere. Det set Røde Kors-laga pris på, seier Anne Loen Skåre.

Kontaktpersonane skal fordele dei aktuelle brukarane på sine kontakter innad i sitt lag.

– Folk må ikkje kvi seg for å ta kontakt. Det er ikkje slik at ein må ha noko spesielt å snakke om eller ein spesiell grunn til at ein ønskjer ein telefonven. Ein kan snakke om laust og fast, kanskje er det nok at nokon ringjer og høyrer korleis du har det i dag. Alle har bruk for å snakke med nokon!