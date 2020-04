Til NHO reiseliv og Virke reiseliv

Nyhende

På vegne av reiselivsnæringen i Nordfjord med mer enn 150 små, mellomstore og store bedrifter og i overkant av 1.000 personer tilknyttet næringen med stor verdiskaping for regionen, ber vi innstendig om at NHO reiseliv og Virke reiseliv tydeliggjør enda sterkere at reiselivsnæringen er avhengig av direkte likviditetsstøtte under pandemien og en periode etter oppstart for å unngå konkurser og en svært skadeskutt reiselivsnæring når etterspørselen skal bygges opp igjen. Her har storsamfunnet et vesentlig ansvar for å sikre at ikke hele næringen med 170.000 arbeidsplasser og 4-5% av BNP kollapser i løpet av 2020. Danmark har innført likviditetsstøtte, og både Christian Ringnes og Victor Norman ved NHH argumenterer for det samme.