Koronapasientane utskrivne frå sjukehus

Nyhende

Det er ikkje påvist nye tilfelle av koronavirus i Stryn kommune siste døgna.

Dei to som tidlegare var innlagt ved Førde sentralsjukehus, er no skrivne ut, opplyser Stryn kommune.

9 av dei 13 som har fått påvist koronavirus Stryn kommune er no friskmelde.

Det er heller ingen nye tilfelle med påvist koronasmitte i Volda kommune. Sju nye personar vart testa sist fredag. Totalt har seks personar i kommunen fått påvist smitte.

- No er det ekstra viktig at folk ikkje senkar skuldrane og trur at faren er over. Det er framleis heilt avgjerdande at folk fyl dei nasjonale tiltaka og råda om å halde avstand, vask hendene og vern andre når du hostar eller nys! presiserer Volda kommune.