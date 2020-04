– Føler med alle i bedrifta

Nyhende

Advokaten vart torsdag oppnemnd som bustyrar etter konkursen i Riccovero AS og dei to andre selskapa i Riccovero-systemet som og meldte oppbod. Same dag sette han seg i bilen og reiste til Stryn for å starte arbeidet med å skaffe oversikt over situasjonen. Totalt for dei tre selskapa som er slått konkurs; Riccovero AS, Riccovero Detalj AS og RV Exhibition AS, legg tingretten til grunn ei samla gjeld på 18,8 millionar kroner og ein samla verdi på aktiva på 11,7 millionar kroner.