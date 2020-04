Krigen mot virus

Nyhende

Koronaviruset har sett heile verda i unntakstilstand, med dramatiske konsekevensar for folk og næringsliv. Det som skulle bli ei fin påskehøgtid med tilreisande påskegjester og folk i alle skiløyper og skianlegg, vert no ei roleg påske der mange held seg heime. Det gjer dei, vel vitande om at den dugnaden er avgjerande viktig for å hindre spreiing av eit virus som kan ta og tek livet av menneske over heile verda. Og som kan ta knekken på fleire bedrifter enn dei som allereie er slått konkurs.