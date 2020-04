Opnar opp for treningar

Eg forstår at folk ikkje synest at fotball er det viktigaste i verda akkurat no

Nyhende

Fleire fotballag i Nordfjord og elles i landet har teke opp att aktiviteten etter at Helsedirektoratet tydeleggjorde regelverket for organisert idrett førre veke. Retningslinjene til fotballforbundet tek utgangspunkt i gjeldande smittevernfaglege vedtak og anbefalingar, og dei fellesidrettslege anbefalingane frå Norges idrettsforbund. Stryn fotball legg no til rette for aktivitet på stadion, men etter strenge reglar.