Synnøve frå Oldedalen har travle tider ved sjømannskyrkja i Stockholm

Synnøve Aaberg, vertskap og husmor ved Kronprinsesse Märthas kirke, Sjømannskirka i Stockholm, har fått ein annan kvardag etter at koronaviruset slo inn over landet. - Media er jo full av informasjon om korona i alle variantar, så vi ønskjer å gje folk litt andre ting å tenke på. Litt ord til oppmuntring og ettertanke, dikt og salmar som kan gi trøst og styrke er noko av det, seier ho. – Og norsk sjokolade no i desse påsketider!