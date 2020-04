Fornya tillit til brødrene Bø

Nyhende

Ikkje uventa får Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø fornya tillit på landslaget i skiskyting.

Trass i økonomisk usikkerheit valde styret i Norges Skiskyttarforbund å oppretthalde dagens landslagsstruktur med to elitelag, to senior utviklingslag, to junior utviklingslag og eitt IPC-lag. Trenarteamet blir det same som i fjor. Det er like mange kvinner og menn på kvart lag, skriv skiskyttarforbundet i ei pressemelding.

Elitelaget for herrar er sett saman av følgjande utøvarar for sesongen 2020/2021:

Erlend Øvereng Bjøntegaard (IL Bevern), Johannes Thingnes Bø (Markane IL), Tarjei Bø (Markane IL), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo IL), Johannes Dale (Fet Skiklubb), Sturla Holm Lægreid (Bærums Skiklubb, ny på elitelaget).

Trenarar: Egil Kristiansen og Siegfried Mazet.