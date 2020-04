Ingen valfridom for foreldra når skulane opnar igjen

Nyhende

Før regjeringa stengde skulane 12. mars, var det fleire foreldre som stilte spørsmål ved om det var trygt å sende borna dit.

Nokon valde å halde dei heime. Men det blir ikkje opna for at foreldra kan velje om borna deira skal møte opp når skulane delvis opnar opp igjen frå 27. april.

– Vi legg opp til ei såpass forsiktig og gradvis opning, med så sterke føringar på smittevernomsyn, at alle skal føle seg trygge på at ungane blir godt tekne vare på på skulen. Alle tilsette skal føle at det er trygt å kome på jobb. Det vil sjølvsagt vere unntak, som helsa til barn eller helsesituasjonen i familien som gjer at nokon framleis vil ha heimeundervisning. Men elles er det den vanlege plikta til å møte på skulen som gjeld, seier kunnskapsminister Guro Melby (V) seier til NTB.

Regjeringa vedtok tysdag at skulane skal opne igjen frå 27. april for 1.–4. klasse.

20. april skal kommunane få nasjonale rettleiarar for korleis undervisninga kan organiserast i tråd med smitteverntiltaka.

Også dei minste borna må nemleg følgje reglane om å berre vere saman i små grupper og halde avstand til kvarandre.

Melby skisserer ei løysing der klassar blir delte inn i faste, mindre grupper, og antydar at elevane vil få færre timar enn dei normalt skal ha.

Barnehagane, som skal opne 20. april, får nasjonal smitterettleiar 16. april.

Veit ikkje om stenginga hjelpte

Regjeringa meiner dei drastiske tiltaka som vart innførte for snart ein månad sidan, har gjort at ein har fått kontroll på epidemien i Noreg – for no. Dei baserer seg på tala på kjende smittetilfelle og sjukehusinnleggingar, saman med Folkehelseinstituttets modellar for smittespreiinga. Men verken Melby eller Folkehelseinstituttet kan slå fast om eller i kva grad skulestenginga har bidrege.

– Det er ingen tvil om at tiltaka i sum har gjort at vi har ei veldig positiv utvikling på smittetal. Så kan det vere krevjande å isolere kva tiltak som har kva effekt, sa Melby på pressekonferansen tysdag.

– Ikkje forsvarleg?

No meiner ho det er heilt rett å mjuke opp no, både av omsynet til borna og samfunnet generelt.

– Viss du berre tenkjer på smitte, er kanskje det beste for samfunnet å halde totalt stengt veldig lenge. Men det ekspertrapportane viser oss, er at ulempene ved å halde barnehagar og skular stengde er stor. Når vi no har eit såpass lågt smittetal som vi har, kan vi ikkje eigentleg forsvare det, seier Melby ti NTB.

Kan utsetje opninga

No må skular over heile landet byrje dei praktiske førebuingane, så borna kan få ein bit av kvardagen sin tilbake. Sjølv om kommunane får to veker på seg etter påske på å få ting på plass, opnar Melby for at dei kan få endå litt meir tid til å organisere seg.

– Om nokon opplever ein spesiell situasjon som krev ei anna handtering, vil vi gå i dialog med dei. Det skal likevel vere nasjonale kriterium for kva som skal til for å utsetje opninga, seier ho.

Skulane må framleis organisere heimeundervisning for borna som må skjermast ekstra godt for smitte. Kunnskapsministeren trur skulane vil greie det, og viser til tilbakemeldingar frå både Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og organisasjonen til kommunane KS.

Helseminister Bent Høie (H) var tysdag tydeleg på at regjeringa vil at tiltaka skal vere like for heile landet. Det skal vere minst mogleg lokale variasjonar – sjølv om nokre område har betydeleg meir smitte enn andre.

Kommunen kan gjere lokale vedtak om å stengje skular, dersom det skulle vere lokal smitte. Men Melby påpeikar at sjølv om nokon på skulen skulle bli smitta, treng ikkje det tyde at heile skulen blir stengd.

