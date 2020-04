Kjempa for livet på breen

Nyhende

David A.Gald (1912 – 1954) vart ingen gammal mann, men kameraten og redningsmannen Oddmund Tonning fortalde om den dramatiske hendinga i eit intervju med Egil Støle over Vigra lokal i 1964. Det var stryningane sin lokalradio den gongen. Intervjuet vart spela inn på band ved hjelp av John Lødøen.

– Det svirra mange rykte første krigsdagane. Eitt var at det hadde landa fallskjermjegerar på Jostedalsbreen. Nasjonaliteten var uviss, men det måtte undersøkjast av lokalkjende folk. Kunne det vere engelskmenn som trong hjelp til å finne ned, fortalde Tonning.

Fire mann frå Stryn rykte ut for å sjå kva som var i emning. Ingen fiende å sjå, men nedturen frå breen hadde nær kosta David Gald livet.

– Vi var fire mann. Eg og ein kamerat og to kjentmenn frå Loen, fortalde Tonning. Kameraten var David Gald. Loarane var Martin Rake og Bendik R. Sæten.

Dei starta tidleg om morgonen. David hadde motorsykkel, og dei to karane frå Stryn køyrde motorsykkel med ski og ryggsekk til bagasje. Loarane hadde vanleg sykkel.

Etter råd frå kjentfolk tok dei seg opp på vestsida av Bødalsbreen. Dei trong ikkje tau, vart det sagt så dei låg att på Bødalssætra.

Dei nådde breplatået utan dramatikk. Dei såg fly men hadde laken til kamuflasje. Ingen fiende, og etter ein pause med nistepakken sette dei kursen heimover.

Dei to frå Loen starta først, så David og etter ei stund Oddmund som var ein stødig alpinist.

David var borte

– Eg såg dei to frå Loen, men kvar var David? Dei to frå Loen hadde heller ikkje sett han, og vi byrja å gå oppover. Eg fylgde spora hans bort over breen til ei halvannen meter brei sprekke. Eg akte meg på magen fram til sprekka. Det var ei nifs oppleving, fortalde Oddmund.

Han ropte fleire gonger utan å få svar, men til slutt vart det kontakt.

– Vi måtte ha tau. Dei to frå Loen rende nedover til Bødalssætra. Ein heilt ned for å hente tau. Den andre venta nede i bakkane for å ta over når den første kom sliten oppover med tauet.

15 meter ned i sprekka

Oddmund brukte ventetida godt. Han lagde tau ved å rive opp laken, festa ein skibinding i enden som lodd, og etter kvart nådde han ned til David. Han låg med ryggen opp, men greidde etter kvart å snu seg ved hjelp av kniven som skar spor i isen og etter kvart også lakentauet. Han fekk også ned ein genser. Det var kaldt i berre skjorta.

Etter halvannan time var tauet på plass. Oddmund hadde grave ei grop i breen med hjelp av kniv og ski slik at dei skulle få feste når dei skulle byrje å dra. Tauet var så langt at dei kunne legge det dobbelt.

Etter nær fire timar nede i is og kulde var gleda stor både hjå dei som berga og han som vart berga, då han kom over iskanten. Han hadde hatt utruleg flaks. Det var ei botnlaus sprekke, men akkurat der han stogga var det litt smalare og skiene hadde også bremsa på farten. Ut i frå lengda på tauet såg dei at han hadde overlevd eit fall på om lag 15 meter.

Sola var i ferd med å gå ned før dei kunne starte nedturen på det som var att av ski.

«Var på Jostedalsbreen» er det einaste David har skrive i dagboka si. Han fortalde aldri om hendinga til sonen, men tanta hugsa at han var uvanelg stille den kvelden. Det tok tid før mora fekk ut av han kva som hadde skjedd.