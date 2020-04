Bruk påska til å halde brannøving heime!

Nyhende

Brannvernforeininga oppmodar alle til å lage ein brannplan for bustaden med informasjon om rømningsveg og ei oppskrift på kva ein skal gjere om det byrjar å brenne. Når planen er laga er det viktig å øve!

- Med heimepåske har dei fleste av oss truleg meir tid enn vanleg. Vi oppmodar alle til å bruke litt av påska til å auka kunnskapen om brannvern og ha ei brannøving heime. Uansett om du bur åleine, eller saman med fleire andre, er det viktig å vite kva du skal gjere om det blir brann, seier administrerande direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernsforeining.

Ha eit brannmøte med alle som bur i bustaden. Det er fint å setje seg ned og snakke saman om kva som kan skje om det byrjar å brenne og korleis alle bør reagere. Bruk eit scenario der det byrjar å brenne om natta. Korleis kjem de ut? Kvar møtest de for å sjå at alle er ute? Hugs at det er viktig å varsle 110 så fort som mogleg. Vêr òg klar over at det kan vere livsfarleg å evakuere via ein røykfylt rømningsveg.

- Tilpass øvinga etter alderen til barna om du har barn i huset. For dei minste kan du gjerne gjere det til ein leik. Det viktigaste dei skal vite er at dei ikkje må gøyme seg om det byrjar å brenne. Og så er det veldig viktig å ha avtalt ein lett tilgjengeleg møtestad i trygg avstand frå bustaden, om det skulle byrja å brenne, seier Søtorp.

Kva ei brannøving bør innehalde kan variere etter livssituasjon og boforhold.

Brannplan for heimen

Brannvernforeningen har laga ein «brannplan for heimen». Denne inneheld ei oppskrift på kva ein skal gjere ved brann. Alle bør lage seg ei slik oppskrift, og bruke ho som utgangspunkt når ein skal ha brannøving heime. Brannplanen blir tilpassa bustad og kven som bur saman, plassering av soverom og moglege rømningsvegar. Har ein barn må han tilpassast alderen til barna og modenheit. Planen bør deretter prøvast ut i ei brannøving, slik at de blir meir trygge i ein brannsituasjon. Då vil de òg finne ut om det er punkt som bør justerast eller gjerast tydelegare.

Les meir om brannplan her.

Les fleire råd for brannvern i heimen her.