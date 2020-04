Ekspressbussane blir trua av kollaps

Nyhende

I ei pressemelding seier direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport at talet på reisande med ekspressbussane har falle kraftig etter at smitteverntiltaka vart innført 12. mars. Han peikar på at bussnettverket utgjer samfunnsviktig infrastruktur og at han difor ber om hjelp frå styresmaktene for å halde oppe eit minimumstilbod.