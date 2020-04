Tinestafetten 2020 får nytt format:

Oppfordrar heile Norge til å springe saman, kvar for seg

Covid-19 sette ein stoppar for normal gjennomføring av årets Tinestafett. Men i staden for å avlyse heilt, er det duka for felles stafett 12. mai der det blir oppfordra til å springe saman, kvar for seg.