Fjordingen for 10 år sidan: Heidra Tarjei med kulturprisen

Nyhende

Frå Fjordingen-arkivet:

Skiskyttaren Tarjei Bø vart tysdag kveld før påske overraskande tildelt Stryn kommune sin kulturpris for 2010. Stryn kommune hadde skipa til eit større arrangement for å heidre Bø. Dette skjedde framfor amfiet på Stryn Vidaregåande skule med god støtte frå Stryn Musikklag. At Tarjei skulle motta kulturprisen, kom overraskande også på hovudpersonen sjølv: – Klart det er overraskande å få kulturprisen, men det er også typisk for Stryn å setje pris på prestasjonar. Det var også fint at så mange kunne møte opp, sa Tarjei Bø etter at hyllesten var over. Då hadde over 300 frammøtte applaudert den sterke idrettsprestasjonen på andre etappe som gav gull i skiskyttarstafetten i Vancouver. – Heile Stryn heldt pusten då du var ute på din etappe. Du er historisk i Sogn og Fjordane med ditt OL-gull, og du er eit førebilete. Vi hadde forventningar då du mottok Ungdommens kulturstipend, og du innfridde til fulle, sa leiar i skule- og kulturutvalet, Jon Olav Kvamme før han overrekte prisen.