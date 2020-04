Mange har endra ferieplanane for sommaren

Nyhende

– At så mange har endra planane sine allereie, seier mykje om korleis uvissa vi no lever med raskt påverkar planane vi legg framover. Reiserestriksjonar og ein endra økonomisk kvardag gjer at veldig mange no endrar ferieplanane sine, seier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i ei pressemelding.