I tretida natt til påskeafta melde ein bileigar bilen sin stolen, og opplyst at bilen var attfunnen kollidert ved Kjøshammartunnelen.

Politipatrulja frå Nordfjord rykka ut, og politiarbeid på staden resulterte i at to personar vert sikta for køyring i alkoholpåverka tilstand.

Den eine av dei var eigaren av bilen, som hadde meldt bilen stolen.