Tilbyr seg å overta Peer Gynt-galleriet

Nyhende

(Sunnmørsposten:) Dette melder nettstaden hellesylt.info.

Styret i Peer Gynt galleriet AS seier i innkallinga til generalforsamling i selskapet at det ikkje lenger er grunnlag for vidare drift, og at selskapet difor bør avviklast.

Utskorne relieff

Sidan i fjor haust har dei arbeidd med å finne nokon som kan ta over kunsten, som består av utskorne relieff laga av kunstnaren Oddvin Parr.

Etter forhandlingar går styret no inn for at generalforsamlinga takkar ja til eit tilbod dei har fått frå Flakk Invest AS i Ålesund, som vil gå inn med ny kapital, og overta selskapet som einaste aksjonær, skriv nettstaden.

Dette betyr at dei tek over all kunst i galleriet, samtidig som det gjev Peer Gynt galleriet AS økonomiske musklar til å slette all gjeld.

– Kjøpet omfattar ikkje sjølve bygget Hægstad Gård, der galleriet held til. Bygget vil framleis vere eigd av selskapet Heltre AS, seier styreleiar Dag Stadheim til Sunnmørsposten.

