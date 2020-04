Uregistrert dam/bru krev kostbar opprusting

Nyhende

Stryn kommune eig ein kombinert dam/bru på nordenden av Langesetvatnet. Denne dammen er i dårleg forfatning og det er behov for å gjere tiltak for at dammen skal tilfredsstille krava i Damsikkerheitsforskrifta. Dammen har ikkje tidlegare vore registrert i NVE sine system, og ei fastsetjing av konsekvensklasse plasserte denne i klasse 2. Dette medfører eit større ansvar for oppfølging og ei rekkje sikkerheitskrav.