Ras, uver og stengde vegar

Vinteren med rekordmange stengingar på Rv 15 Strynefjellet held fram. Natt til 2. påskedag var fjellet stengt på nytt grunna uver, no er har det vore over 20 stengingar på ein vinter. Statens vegvesen ga 2. påskedag beskjed om at fjellet ikkje kom til å opne denne dagen, på grunn av uver. Dette etter vurdering gjort kl. 10.00, opplyser Vegtrafikksentralen Øst.

Tysdag, 14. april, er tradisjonelt rekna som "første sommardagen", så er spørsmålet kor langt inn i sommarhalvåret det snør i år....

Fv 5722 mellom Flo og Sunde vart også stengd 1. påskedag på grunn av snøras og fare for nye ras.