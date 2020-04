Siste nytt om koronasmitte i Stryn

Nyhende

Stryn kommune opplyser 2. påskedag at det ikkje er påvist nye tilfelle av koronavirus i Stryn kommune. Dette har det heller ikkje vore andre dagar i påskehelga.



Smittestatus for heile perioden 11. mars til 1. april er at til saman 13 personar har fått påvist koronavirus.

7. april var 10 av dei 13 i Stryn kommune som har fått påvist koronavirus friskmelde.

Generell påminning frå kommuneleiinga og smittevernlege:



Ute i det offentlige rom bør folk ha minst ein meters avstand til andre menneske. Når ein er ute, bør ein ikkje vere meir enn fem personar saman i gruppe – med unntak av dei som er i familie eller i same husstand.



Inne: Folk bør ha minst to meters avstand til kvarandre, men det gjeld ikkje dei som er i familie eller i same husstand