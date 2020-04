Statens vegvesen med ufrivillig «påskekrim» på Billingen

Nyhende

(Fjuken:)Pulbikum som var innom Statens vegvesen for å sjekke ver- og føreforhold på Rv 15 fekk seg ei overrasking søndag kveld. Bildet i denne saka er frå Statens vegvesen sitt webkamera ved bommen på Rv 15 ved Billingen. Ved første augekast kan det sjå ut som om flammane herjar og røyken ligg tjukk ved bommen på riksveg 15.

Fjuken tok ein telefon til Vegrafikksentralen aust måndag morgon, der trafikkoperatør Tomas Eriksen tok telefonen. Han kunne fort koma med løysinga på årets «påskekrim» på Billingen.

– Ja, dette kunne nok sjå svært dramatisk ut, men eg kan stadfeste at det verken var nokon brann eller andre uforutsette hendingar her sundag kveld. Heldigvis er realiteten mykje mindre dramatisk enn det kan sjå ut som på bildet. Det er ikkje unormalt med slike bilde når vegen er stengt på kvelds- og nattetid. Kombinasjonen dogg på kameralinsa og raud blinking frå bommen er grunnen til at vi får slike bilde ein gong i blant, seier trafikkoperatøren i Statens vegvesen.

Og med det er Statens vegvesen sin ufriviljuge påskekrim på Billingen oppklara ...

