Tre av ti sjekkar ikkje lufttrykket når dei har skifta hjul

Nyhende

I mange delar av landet har våren kome, og hjulskiftet står for tur. Mange slurvar med å sjekke lufttrykket når hjulskiftet er unnagjort.

- Riktig lufttrykk i dekka er viktig. Feil lufttrykk gir dårlegare veggrep og køyreeigenskapar, seier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgjevar i NAF.

I ei NAF-undersøking svarar tre av ti at dei ikkje sjekkar lufttrykket i dekka. Menn er noko flinkare enn kvinner.

- Dekka vert tappa for luft når sommerdekka dine har vore lagra gjennom vinteren. Difor er det ekstra viktig å sjekke lufttrykket etter hjulskiftet, er Sødal sitt råd.

- Har du for lite luft er det berre å fylle på til det trykket du skal ha. Så slepp du å køyre med dekk som gir dårlegare veggrep og attpåtil vert slite fortare og skeivt, seier Nils Sødal.

Hugs dette:

- For lågt lufttrykk aukar rullemotstanden og drivstofforbruket. Det er hverken bra for lommeboka eller miljøet.

- Ved feil lufttrykk er ikkje dekka sine kontaktflater med vegen optimal, og det kan gjere vegbana «glattare».

- Har ein for lite luft vil bilen bli svingete og gyngande. Ein vil få dårlegare respons i svingar og bilen sin komfort vert redusert.

- For mykje luft påverkar også bilen sin komfort negativt.

Utsett frist for hjulskift

Koronatider gir utsett frist for å ta av piggdekka. Ny frist er no 1. mai for heile landet, opplyser Statens vegvesen. Opphavleg skal piggdekka av innan første måndag etter 2. påskedag i Sør-Norge, og innan 1. mai i Nord-Norge.

- Både Statens vegvesen og NAF oppfordrar samstundes alle til å ta av piggdekka så raskt som muleg. Men med praktiske utfordringar i desse tider, som karantener og verkstader og dekkhotell med redusert tilgjengelegheit og kapasitet, er det fint at Statens vegvesen har gitt denne utsettinga, sier Nils Sødal.