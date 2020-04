Trafikkstasjonane held stengt til og med 17. april

Nyhende

Trafikkstasjonane i landet held stengt til og med 17. april. Det tyder mellom anna at all oppkøyring til førarkort er innstilt inntil vidare.

– Vi følgjer tilrådingane frå helsestyresmaktene og gjer løpande vurderingar av kva som er forsvarleg. Vi jobbar med tiltak som kan gjere det aktuelt å opne trafikkstasjonane delvis att, men dette krev ein del planlegging, seier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Alle trafikkstasjonane i landet vart stengde 13. mars. Stenginga inneber at alle skranketenester er heilt stengde, at det er ikkje mogleg å gjennomføre teoriprøve, og at oppkøyring til førarkort er avlyst til og med 17. april. Tilbodet om køyretøykontroll i hall er samtidig redusert.

Dreyer understrekar at det framleis er mange førarkort- og køyretøytenester ein tidlegare måtte gjere på trafikkstasjonen, som ein no kan gjere digitalt.

(©NPK)