Køyrde med laust framhjul på tilhengaren

Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru tysdag.

Eitt vogntog fekk køyreforbod fordi det eine framhjulet på tilhengaren var laust.

To sjåførar måtte fjerne gjenstandar i siktsona på lastebilen før dei fekk køyre vidare. Eitt vogntog fekk køyreforbod fordi det ikkje var merka i henhold til krav i forskrifta. Vogntoget hadde ei bredde på 2,9 meter og skal difor merkast. Dette måtte utbetrast før han fekk forlate kontrollplassen.

Ein lastebil fekk gebyr på 2.000 kroner fordi mønsteret på to av dekka var under lovleg mønsterdjupn. Ein lastebil fekk mangel på at skiltet på tilhengaren var uleseleg. Skiltet må skiftast, og bileigar fekk ein frist for å utbetre dette, går det fram av Statens vegvesen sin kontrollrapport.