Nyhende

Det blir no eit nytt unntak frå køyre- og kviletidsreglane i Norge. For godstransport blir unntaket forlenga for nye 30 dagar fram til 14. mai.

Statens vegvesen har fått godkjenning frå EFTA sitt overvakingsorgan ESA om ein forlenging av nasjonalt unntak frå dei ordinære køyre- og kviletidsreglane.

Det gjeldande unntaket gjekk ut 13. april - og er no endra og forlenga for nye 30 dagar fram til 14. mai.

- Av hensyn til forsyningsberedskapen i desse korona-tider er det ønskjeleg å ha mulegheit for fortsatt unntak for dei transportar som har behov, seier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Norge får no eit unntak som er mindre omfattande enn det gjeldande – og vil også berre omfatte godstransport.

· Dagleg køyretid på maksimalt 11 timar, døgnkvile minimum 9 timar

· Vekentleg køyretid på maksimalt 58 timar og på maksimalt 96 timar over 2 veker

· Ein vekekvil på minimum 24 timar må etterfølgast av ein vekekvil på 45 timar, altså annankvar veke redusert vekekvil. Den reduserte vekekvilen treng ikkje kompenserast

- Vi understrekar viktigheita av å ivareta sjåføren sine arbeidsvilkår også i denne situasjonen. Sjølv om unntak frå køyre- og kviletidsreglane er lovverket klart. Ingen sjåfør må føre eller forsøke å føre eit køyretøy når ein ikkje er skikka til det, seier Lutnæs.