Så mange har blitt korona-testa hittil

Nyhende

Totalt har 13 personar i Stryn testa positivt for Covid-19. Men kor mange har blitt testa for koronasmitte? Kan det vere fleire som har smitte utan at det er påvist?

- Det var svært avgrensa analysekapasitet i Helse Førde rett før påske, og vi måtte derfor prioritere nøye kven som kunne testast. Kapasiteten til Helse Førde har betra seg no, men det er framleis internasjonal mangel på analyseutstyr, og Folkehelseinstituttet sine prioriteringa for testing må følgjast, seier smittevernlege Marius Solbakken til Fjordingen.

- Vi har per 15. aprli testa 100 personar i Stryn. Av desse har 13 testa positivt for Covid-19. Vi har i perioden med korona hatt to sjukehusinnleggingar. Per i dag er 12 av dei 13 personane med stadfesta koronasmitte friskmelde.

I Volda kommune oppllyser informasjonskonsulent Bente Engeseth at det til no er testa 258 personar. Seks prøver har påvist Covid-19.

Høgare en landssnittet

Så langt i utbrotet har korona-viruset berre vore påvist hos om lag 5% av dei som er testa nasjonalt.

I Stryn har 13% av dei testa fått påvist koronaviruset, og ein ligg såleis høgare enn landssnittet.

- I mindre kommunar vil variasjonen vere stor, då relativt få endringar vil gi store utslag på prosenten. Vi har ikkje påvist smitte i Stryn utan at vi kjenner til smittekjelda, seier Solbakken.

Han legg til at i ein periode der det er internasjonal mangel på analysekapasitet, er talet på innleggingar på sjukehus den beste indikasjonen på smittesituasjonen i ein region.

- Situasjonen blir følgd tett, og vurderingar blir gjort fortløpande. Vi trur det er stor sannsynlegheit for at det er fleire som har vore smitta i Stryn, enn dei vi har fått registrert som smitta gjennom testing. Dette gjeld i heile landet, og det er difor vi har karantenereglar og andre smitteverntiltak.

Tilrår test av desse

Folkehelseinstituttet tilrår at det blir utført test hos personar med akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller tung pust, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19-tilfelle, i denne prioriterte rekkefølgja:

1) Pasientar med behov for innlegging

2) Pasientar/bebuarar i helseinstitusjonar

3) Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid

4) Personar over 65 år som har underliggande, kronisk sjukdom

5) Person som har vore i nærkontakt med eit stadfesta tilfelle av Covid-19.

Må prioritere

- I periodar med låg analysekapasitet på sjukehusa i regionen må ein prioritere dei førstnemnde gruppene. Testane det er kapasitet for å analysere må reserverast til dei med klar nytte av sjølve testen, anten fordi legane treng å vite dette i forhold til behandling, eller fordi vedkomande er kritisk personell (til dømes helsepersonell), og må ha høve til å gå på arbeid trass lette forkjølingssymptom, seier smittevernlege Solbakken.

WHO oppmodar om at alle som har akutt luftvegsinfeksjon med feber og hoste eller tung pust må vurderast for testing, såframt symptoma ikkje har ei anna, kjend årsak.

- Utbreidd testing etter desse kriteria ville gitt eit betre bilde av førekomst av mildare infeksjonar. Det er likevel svært mange i landet som har luftvegsinfeksjon av ulike årsaker. På grunn av klare avgrensingar i analysekapasitet på laboratoria og avgrensa med smittevernutstyr, må innsatsen målrettast slik at vi både bremsar epidemien og sikrar oss at vi får testa dei det er aller viktigast å nå, seier Solbakken.

- Ein jobbar internasjonalt og nasjonalt for å betra testkapasiteten. Stryn kommune er førebudd til å teste langt fleire når den nasjonale analysekapasiteten blir betra.

Ringe smitteberedskapstelefonen

- Kva med dei som har symptom på akutt luftvegsinfeksjon, men som ikkje tilhøyrer nokon av dei nemnde gruppene?

- Dei blir vanlegvis ikkje tilbodne test. Dei bør halde seg heime til eitt døgn etter at dei har vorte symptomfrie. Internt i hushaldet bør dei halde avstand og vera nøye med hygiene for å unngå å smitte dei som dei bur med, seier smittevernlegen.

- Husstandsmedlemmene blir ikkje sette i karantene, men bør følgje med på eiga helse. Ved symptom skal dei òg halde seg heime til eitt døgn etter symptomfridom. Dei fleste som blir smitta av koronaviruset får milde symptom, som verken treng medisin eller legeundersøking.

Solbakken legg til at ein likevel ikkje skal vere redd for å ringe smitteberedskapstelefonen i Stryn viss ein er usikker.

- Det er difor vi er her. Det er ingen som bli avviste hos oss, men det er mange som blir vurdert å ikkje ha behov for test for koronaviruset, fordi det ikkje vil utgjere nokon skilnad for vedkomande eller smitterisikoen, seier smittevernlegen.

- Vi bryr oss om alle som ringer, og tar alle på alvor!