- Spesielt viktig at personar med luftvegsinfeksjon held seg heime

Nyhende

- På den måten kan vi halde hjula i gang i samfunnet, men sørge for ei låg smittespreiing. Då vil vi kunne handtere smitten på formålstenleg måte, samtidig som det er god kapasitet i helsetenesta under epidemien, seier Solbakken.

- Det er svært viktig for mange med fysiske og psykiske helseplager, at samfunnet forsiktig kan opnast opp igjen. Samtidig skal vi ha stor respekt for dei som er i risikogruppene og opplever uvisse og redsel i samband med dette. På mange måtar er det no verkeleg jobben startar. I lang tid framover må vi alle leva liva våre på ein annan måte enn det vi gjorde før epidemien.

Smittevernlegen seier at dersom ein kollektivt som samfunn klarar å halde oppe gode smittevernrutiner i kvardagen framover, kan ein lære seg å leve med denne utfordrande situasjonen på ein formålstenleg måte.

- Alt tyder på at vi må det i lang tid. Klarar vi det, kan vi finne ein balanse som gjer at vi tar vare på både dei som er i risikogruppene og alle dei andre som er avhengig av eit samfunn og helseteneste som fungerer mest mogleg normalt.

Smittevernlegen tilrår difor sterkt at ein dei neste vekene er ekstra nøye med smitteverntiltak som hyppig handvask, hostehygiene og avstand til andre, og at ein held seg heime ved luftvegssymptom