Takk for tilliten

Verda, landet vårt og regionen vår er råka av koronakrisa. 12. mars vart samfunnet sett i ein unntakstilstand der veldig mykje stoppa opp. Samtidig som mange delar av samfunnet stoppa, er det mange som står på for å redde liv og for å halde samfunnet i gang. Mange av dei med nye og kreative løysingar for at ting skal fungere. Og mange med betydeleg større arbeidsmengde enn før. Nokre behandlar eldre og sjuke medan andre produserer og distribuerer mat, tømmer boss og fyller varehyllene, for å nemne nokre døme.