Nyhende

Tips frå publikum gjorde at politiet kunne stoppe føraren av ein bubil ved 03-tida natt til torsdag. Mannen i 50-åra som er heimehøyrande i Nordfjord vart stoppa ved Panoramavegen mellom Stryn og Lote. Mistanke om køyring i ruspåverka tilstand gjorde at mannen vart teken med til Nordfjord legevakt for blodprøve. Lokalt politi gir ros til publikum som følgjer med og gjer trafikken tryggare ved å tipse om mulig promillekøyring.