Køyrer utanfor kvitestripa

Nyhende

(Sunnmørsposten) Nei, det er ikkje noko gale med synet. Dei vil berre spare bilen for skadar: – Vi som kjenner vegen her, veit at han er full av holer. Difor denne køyrestilen, forklarer drosjesjåfør Olav Sætren. – Ja, det er blitt slik. Faren er at bilistane tek med seg denne køyrestilen vidare til andre vegstrekningar, legg kollega Helge Otterdal til.