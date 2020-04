– Full tillit til faglege råd om opning

Nyhende

– Eg vil gjerne kome med ei oppmuntring og oppmoding til dei som arbeider i barnehagane. Dei møter på jobb måndag, viss dei ikkje har særskilde årsaker til å halde seg heime. Eg vil minne om at dei kanskje gjer den viktigaste jobben nokon gjer; at dei passar på ungane våre. Fagfolka i landet er no meir positive enn negative til opning, og då må vi følgje råda deira og gjere det, seier stryneordførar Per Kjøllesdal.