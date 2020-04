Nyhende

Ei gruppering beståande av Finn Einar Kvamme, Jan Egil Flo og Bjarøy AS har kjøpt konkursbuet etter Riccovero AS. Avtalen inneber at Finn Einar Kvamme kjøper varemerket, inventar og utstyr. -Med denne løysinga startar eg opp att Riccovero, saman med kona mi Kjersti, seier Kvamme.