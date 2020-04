Kriminalomsorga startar hjelpetelefon for pårørande

Nyhende

Koronatiltaka har ført til at det mellom anna ikkje lenger er mogleg å få permisjon for innsette, eller moglegheit for pårørande å vitje dei. Fysiske besøk er erstatta med auka ringjetid og videobesøk.

Kriminalomsorga startar derfor opp ei hjelpelinje frå 15. april, der pårørande kan få informasjon og støtte i ein krevjande situasjon.

Prøvedrifta vil i første omgang vare til og med 29. april. Deretter blir vurdert vidareføring og eventuell utviding av ordninga.

Du finn pårørandetelefonen her.

(©NPK)