Korpsa fornøgde med å få spele på 17. mai

Nyhende

Regjeringa jobbar med forslag til korleis landet skal feire nasjonaldagen, samtidig som smittevernomsyn skal takast vare på.

Kulturministeren stadfestar at lokale korps kan spele, men det må ikkje følgje mange menneske etter, eller stå mange tett langs vegen.

– Vi har vore veldig spente på om korpsa og drillarane i det heile skulle få spele ei rolle på 17. mai. Det er sånn at folk reknar dette som dagen vår. Men det er ei spesiell tid, og vi er glade for at vi får delta, seier generalsekretær Karl Ole Midtbø til NTB.

Korpsa får lov å spele og marsjere på nasjonaldagen, men med 2 meters avstand i alle retningar. Musikantane har respekt for alle smitteverntiltaka som skal gjerast, seier Midtbø.

Han åtvarar samtidig mot at korpsa nok ikkje vil vere heilt topptrent på marsjering i år, sidan all trening og øving framleis vil skje under spesielle forhold, med maks fem om gongen.

– Plutseleg å skulle marsjere utan å ha trent på førehand kan gjere det vanskeleg å halde avstanden til musikanten føre. Det er heller ikkje så mange gater der ein kan få ei veldig god oppstilling for marsjering, seier generalsekretæren.

Han oppmodar til kreativitet og peikar på at det nokre stader kan vere betre å stå i ro og spele, og slik ha god kontroll på avstanden.

– Vi kan likevel gle mange folk med musikk. Etter forholda trur eg det skal gå greitt, seier han.

Allsong klokka 13

Nordmenn bør feire nasjonaldagen ved å synge "Ja, vi elsker" i allsong klokka 13 på 17. mai, foreslår kulturministeren. Ei slik felles oppleving vil bli ei flott markering, meiner han.

– Kanskje er det noko som blir ståande i ettertid, at det var dette vi gjorde, sa han då han presenterte ideen.

Presis klokka 13 vil Forsvarets ni anlegg avfyre salutt, med 21 skot. Direkte etterpå vil Det Norske Solistkor synge nasjonalsongen, og Raja håper at heile folket vil synge med.

– Eg håper folk vil opne vindauge, gå ut på balkongen, gå ut på gata – med 2 meters avstand – og synge "Ja, vi elsker" på same tidspunkt, sa han.

Flaggheising blir gjennomført

Flaggheising og kransenedleggingar kan gjennomførast meir eller mindre som normalt, men også her vil ein måtte avgrense talet på deltakarar. Og sørge for at alle held god avstand.

Raja viste til at det i år er 75 år sidan frigjeringa etter andre verdskrigen, og at kransenedlegging vil opplevast ekstra følelsesmessig for mange.

– Ei veldig hyggeleg markering kan ikkje ende med at mange menneske blir smitta, sa han.

Leikar på idrettsplassar og samlingar kan òg gjennomførast, men i mindre grupper som overheld smittevernreglane, understreka han.

Fleire forslag kjem

Raja seier oppdaterte råd og forslag kjem 4. mai slik at nasjonaldagsfeiringa kan planleggast i meir detalj.

– Når eg dei siste vekene har vore i kontakt med 17. mai-komitear rundt om i landet, blir eg imponert over kreativiteten og samarbeidet lokalt. Eg er trygg på at feiringa er i dei beste hendene, sa Raja.

(©NPK)