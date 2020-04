– Utruleg at dette gjekk bra

Nyhende

– Det var ein skikkeleg ekkel følelse å sjå skispor der. Dei går ned midt i skredterreng heilt ned til kanten av det over hundre meter høge stupet. Det er tydeleg at vedkomande har vore usikker, for spora går litt mot sør, så tilbake mot nordvest langs stupet og vidare ned ei stupbratt side og vidare under Drevhammaren. Det går ofte snøskred her, fortel Lødemel.