Foreldre må ha legeerklæring for å få omsorgspengar

Nyhende

Barnehagane og skulane opnar delvis 20. og 27. april, med diverse smitteverntiltak på plass.

Det kan likevel vere barn som bør vere heilt eller delvis heime i ein periode av særskilte smittevernomsyn. Men det er ikkje foreldra åleine som kan vurdere om borna skal haldast heime. Eller rettare sagt: Foreldra kan sjølvsagt ta eigne vurderingar. Men for at foreldra til desse borna skal få omsorgspengar for å vere heime, vil det verte kravd legeerklæring.

- Vi vil kreve legeerklæring for at desse foreldra skal få utløyst omsorgspengar, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding.

- Dette gjer vi fordi det ikkje er opp til foreldra å vurdere om borna er særlig utsette. Det må ein lege gjere, seier han.