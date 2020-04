– Inntektene til kora våre forsvinn

Nyhende

Alle dei tre songarstemna i Norges korforbund Sogn og Fjordane er avlyst, konsertar og korkaféar er avlyste.

– Dette er viktige inntektskjelder for kora våre og for oss for å få halde hjula i gang, seier distriktsleiar i Norges Korforbund Sogn og Fjordane, Marianne Hoff, i ei pressemelding.

I fleire veker nå har ikkje kora fått øvd på grunn av dei tiltaka som styresmaktene har sett i verk. Vi er redde for at korona-krisa både går ut over kvaliteten og rekrutteringa.

– Arrangementa våre er viktig marknadsføring når vi skal rekruttere nye medlemmer. Utan arrangement og øvingar bli det vanskeleg å drive rekruttering. Samstundes brukar mange kor og amatørrevyar som oss profesjonelle kulturmedarbeidarar, som t.d. instruktørar, musikarar og lys og lyd når dei lagar arrangement. Det er folk som er heilt avgjerande for at amatørane får til gode framføringar. I den situasjon vi er kome i no blir det eit dobbelt tap, både for oss og for dei vi hyrar inn og har desse inntektene som levebrød, seier Hoff.

– Vi kjem igang at når hausten håpar vi, slik at vi har siste del av året til arrangement. Men går ikkje det, så er det viktig at det ligg føre ein kompensasjonsordning som monnar for kora våre til liks med andre i same situasjon.

3 songarstemne arrangerer vi kvart år saman med lokale kor i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Alle desse har vi avlyst. Mange flotte konsertar er avlyst, konsertar som kora har øvt lenge på. Dette er den måten kora våre kan tene seg pengar, som dei brukar til å betale blant anna dirigent, seminar, kurs og kjøp av notar.

Også på nasjonalt nivå er bekymringa stor. Styreleiar Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Norsk musikkråd fortel at dei har hatt stor pågang den siste tida frå kor, korps, orkester og andre lag som slit for tida. Han seier at det nå hastar med å få i gang tiltak slik at musikklivet ikkje får en varig knekk.

- Kompensasjonsordninga Stortinget har vedteke for frivilligheita er ikkje nok, seier Borgundvaag i pressemeldinga. Han meiner det er naudsynt med ei krisepakke til landets kor, korps, orkester og alle dei andre laga i det frivillige musikklivet.

- Når situasjonen blir normal, skal vi ikkje berre ha noko å leve av. Vi må også ha noko å leve for. Det må gjerast noko no slik at musikklivet kan kome seg på fote att når dette er over.

Norges Korforbund organiserer 4950 korsongarar i Vestland fylke. Generalsekretær Åsmund Mæhle fortel at kora har avlyst til samen 498 arrangement i fylket nå i vår. Han er redd for at fleire kor går dukken som følge av korona-tiltaka.

– Ordninga Stortinget har vedteke dekkjer ikkje dei tapte inntektene frå dugnadsinnsats som blir avlyst som følge av korona. Eit annet problem er at potten som er sett av, er altfor liten. Den skal delast på hele kulturlivet, idretten og anna frivilligheit, og dermed blir nok berre ein liten del av tapa dekte.

Grunnmuren i det frivillige musikklivet er i ferd med å slå sprekker på grunn av koronakrisa. 6730 frivillige musikklag i Norge tapar stort desse dagar. De samla tapa er estimert til ein milliard kroner i følgje Norsk musikkråd.

- Ordninga som er vedteke så langt ikkje nok, seier Borgundvaag i Norsk musikkråd. Det er naudsynt med en krisepakke til landets kor, korps, orkester og alle de andre laga i det frivillige musikklivet, for å hindre kroken på døra for mange av laga.