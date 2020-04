Munnleg eksamen avlyst

Nyhende

– Vi skulle sjølvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanleg, men fylka har vore tydelege på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamenar. Det viktigaste for elevane i vidaregåande er at dei får ein grunding standpunktvurdering og vitnemål, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Semje blant fylkeskommunane

Frå før av er alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule og alle eksamenar på ungdomstrinnet avlyst. No avlyser regjeringa også alle ikkje-skriftlege eleveksamenar i vidaregåande skule.

Dette er i tråd med råda frå fylkeskommunane, som har vore tydelege på at mange fylke ikkje vil greie å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen. Dei har verken lokale eller eksamensvakter til å gjere begge delar parallelt

- Eg er veldig glad for at det er brei semje blant fylkeskommunane om å strekke seg langt for å gjennomføre privatisteksamen, seier Melby. - Det viktigaste for meg akkurat no, er at vi får gjennomført privatisteksamen, slik at privatistane ikkje hamnar bakpå i utdanningsløpet.





Får vitnemål med standpunktkarakterar

Mange elevar har vore usikre på korleis det blir med eksamen i år.

- For å gi både dei og og lærarane tid til det viktigaste, meiner eg det er ei riktig prioritering å avlyse alle eleveksamenane i vidaregåande skule. Eg vil oppmode til å utnytte tida godt heilt fram til sommarferien, slik at elevane får tid til å ta igjen det dei har mista i vår, seier Melby.

Regjeringa har tidlegare vedtatt å endre på reglane slik at det blir enklare for fylkeskommunane å gjennomføre fag- og svenneprøver for dei lærlingane som blir ramma av koronapandemien. Desse prøvene skal gjennomførast så nær opptil normalt som råd er i løpet av våren.





Legge til rette for privatisteksamen

Hovedgrunnen til at munnleg eksamen er avlyst er at regjeringa ønskjer å legge betre til rette for gjennomføring av privatisteksamen denne våren.

Det er fylkeskommunane som arrangerer munnlege, munnleg-praktiske og praktiske eksamenar og privatisteksamenar i vidaregåande opplæring

Siden 3. april 2020 har Kunnskapsdepartementet leia ei nasjonal koordineringsgruppe for privatisteksamen, med medlemmer frå fylkeskommunane, KS, Utdanningsdirektoratet og Unit/Samordna opptak. Målet for gruppa har vore å finne gode løysingar for privatistane i vår slik at alle kan gjennomføre eksamen.

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) er fornøgd med at fylkeskommunane skal setje inn alt for å gjennomføre privatisteksamen.

- Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at privatistane kjem seg vidare, og ikkje må setje livet på vent eitt år. Eg er opptatt av at alle skal ha likast mogleg utgangspunkt for å søke seg til høgare utdanning. Då er det viktig at alle fylkeskommunar sørger for at dei som hadde planlagt å ta privatisteksamen får gjort nettopp det, seier Asheim i pressemeldinga.

Smittevern

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har saman laga ein smittevernvegleiar for privatisteksamen. Denne inneheld konkrete smittevernråd om storleik og utforming på eksamenslokale, korleis ein kan halde avstand og talet på kandidatar som kan gjennomføre eksamen samtidig.