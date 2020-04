Nyhende

Koronaviruset knekte Riccovero rett før inngangen til påske. Fredag vart det kjent at ei gruppering beståande av Finn Einar Kvamme, Jan Egil Flo og firmaet Bjarøy AS fekk tilslaget på å kjøpe buet. Ein like viktig del som sjølve kjøpet av konkursbuet, er avtalen grupperinga imellom. Denne avtalen seier at Finn Einar Kvamme, eigaren av det konkursråka selskapet, får kjøpe tilbake varemerket, inventar og utstyr, slik at han kan starte opp att Riccovero.