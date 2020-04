Tar til orde for raskare gjenopning i smittefrie kommunar

Fram til no har heile landet hatt dei same reglane og tiltaka for å handtere koronautbrotet. Fleire ønskjer at kommunar med lite smitte skal kunne opne fortare enn kommunar med mykje smitte, men Helsedepartementet meiner nasjonale tiltak er viktig for framleis kontroll.