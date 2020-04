150 pallar smittevernutstyr

Det fortel Helse Vest i ei pressemelding. Sendingar som kjem til Norge, blir først henta på Gardermoen, og frakta vidare til Helse Sør-Øst sitt lager på Kløfta. Her blir utstyret først testa og kvalitetssikra før det blir fordelt og sendt vidare til dei ulike regionale helseføretaka. Dei regionale helseføretaka har ansvaret for å fordele utstyr både til sjukehusa og kommunane. Godt samarbeid med Bring

Sidan midten av mars har Helse Vest samarbeida med Bring om trygg handtering av varar inn og ut av lageret. – Vi ser kor kritisk viktig logistikk er i ein situasjon som denne. No set logistikken seg meir og meir. Samstundes ser vi ei god utvikling i kvaliteten på innpakningen frå leverandørane. Det er viktig, sidan mykje av det vi tar imot, krev ekstra sikkerheit og er temperatursensitivt, seier Yngvil Henanger Woxen som er produksjonsleiar i Bring. Henanger Woxen fortel om Bring-tilsette som synest det er ekstra godt å kunne bidra til at viktig utstyr kjem ut til sjukehus og sjukeheimar. – Det har vore strålande innsats frå våre tilsette som har vist fleksibilitet og stå på-vilje. Det har vore god dugnadsånd gjennom heile påska, seier Henanger Woxen. Stor leveranse

Sidan avtalen mellom Helse Vest og Bring blei inngått har det vore leveringar til lageret av ulik storleik kvar dag. Fredag 17. april kom ein ekstra stor leveranse til lageret i Bergen. Sjåførane Geir Bæverfjord og Henrik Allgardheim frakta dei 150 pallane med etterlengta smittevernutstyr frå Austlandet til Bergen. – Vi er heldige som ikkje er permitterte, og heller får køyre så verdifull last som dette, seier dei to, som til vanleg køyrer for store TV-produksjonar og smørebil for Skiforbundet. Dei hadde mellom anna med seg 28 000 smittedrakter, 62 000 smittefrakkar, 357 000 munnbind, 35 000 latekshanskar, 900 operasjonsluer, 21 600 vernebriller, 20 000 visir, 568 000 nitrilhanskar og 23 000 andedrettsmasker. Alt importert frå Kina. Frå lageret blir utstyret fordelt vidare til primær- og spesialisthelsetenestene, fordelt etter folketal.