Stor gjensynsglede ved besøk «over gjerdet»

Nyhende

Eldre og sjuke er særleg utsette for smitte, og for å begrense faren for Covid-19-smitte, er omsorgssentera stengde for besøkande.

I særlege tilfelle vert det gjeve løyve til besøk, elles er dørene stengde.

Men med fineveret som kom sist helg, opna det seg nye mogelegheiter.

Ekteparet Tordis og Eivind Skjerven fekk møtast «over gjerdet» ved Stryn Omsorgssenter, til stor glede for begge, fortel Evind Skjerven.

Tordis er brukar ved omsorgssenteret, og ektemannen har vore flittig til å besøke henne den tida ho har vore der. Smittevernrestriksjonane som vart innførde då koronapandemien slo inn over landet har ført til at det vart slutt på dei gode besøksrutinene.

Men med sol og varme baud det seg på fine høve til å møtast ute i staden, med god avstand i høve til smittevernreglane.

– Veldig kjekt for begge! seier Eivind Skjerven til Fjordingen.