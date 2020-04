Veksten i arbeidsløysa har flata ut

Nyhende

I ei pressemelding opplyser NAV Vestland at det er under hundre nye ledige i Vestland dei siste to vekene. Arbeidsløysa er på 9,9 prosent eller 33.418 personar for heile fylket.

Tala for Stryn viser 21. april at det er 414 ledige (10,5 prosent). Dette er ein nedgang på ti personar sidan 7. april.

Direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, seier ho ser nokre lysglimt i ei vanskeleg situasjon.

– Eg vil minne om dei 2.630 ledige stillingane i Vestland fylke som du finn på arbeidsplassen.no. Dette er godt nytt for alle som no er utan arbeid. Sjølv om dei aller fleste som er permittert vonleg skal tilbake til same jobb når samfunnet opnar opp igjen, vil eg oppmode alle til å sjå på mogelegheitene for ein mellombels jobb eller jobbskifte om det er aktuelt, seier Bogsnes.

Det er flest ledige innan reiseliv og transport (6.103), butikk- og salsarbeid (4.976) og serviceyrke (4.761), medan det er færrast ledige innan jordbruk, skogbruk og fiske (231), akademiske yrke (328) og blant meklarar og konsulentar (707).