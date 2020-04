Åtvarar mot Josten på langs

Nyhende

Vanlegvis legg mange grupper av skituristar ut på denne turen over breen, men på grunn av koronasituasjonen er dei fleste gruppeturar avlyste.

No fryktar turistvert André Øygard ved Flatbrehytta i Fjærland at folk sjølv skal organisere turar over breen, uvitande om at nedfarten er livsfarleg.

– Det heng store, tunge skavlar over skredløpet der skigåarane kan ta seg ned frå breen. Det er rett og slett ikkje forsvarleg å ta denne turen no, seier Øygard til NRK.

Det kan kome både små og store snøskred som kan ta folk, slår han fast.

