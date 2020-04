Nyhende

– Det er jo både sentrumsgata for Stryn og riksveg 15 for svingande. Vi snakkar om rundt 700 meter med ny asfalt som burde vore ordna for lenge sidan. Med holer overalt, dårleg drenering og bråkete gangfelt er miljøgata i skammeleg forfatning, seier Vidar Flo som driv Jernia like ved vegen.