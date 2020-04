Mange nye tiltak også ved Nordfjord sjukehus:

Nyhende

Etter ein dryg månad med korona-tiltak har Helse Førde byrja å opne opp for «vanlege» pasientar. Sjukehuset er likevel ikkje slik det var, sjølv om det går mot ein noko meir normal situasjon.

Helse Førde fortel i ei pressemelding at dei held trykket oppe for å sikre godt smittevern og redusere faren for smittespreiing, og dette arbeidet vil truleg pågå i lang tid framover. Arbeidet er ikkje ferdig, og tiltaka kan bli utvida. Det er ikkje sikkert at sjukehuset nokon gong blir slik det var før virusutbrotet.

- Vi håpar å få inn så få covid-19-smitta som råd i sjukehusa våre, og vi arbeider hardt for å unngå at smitten spreier seg i sjukehusa våre, seier Tone Holvik, stadleg leiar ved Nordfjord sjukehus. - Vi har heldigvis eit lågt smittepress i vårt område. Likevel har vi sett i verk ein del tiltak for dei som skal besøke sjukehuset som pasient eller følgje, og som ikkje har påvist eller mistenkt smitte. Vi har, berre på dei siste dagane, gjort endringar som gjer at pasientane våre vil oppleve sjukehusa våre svært annleis enn berre for ein god månad sidan.

Pasientar som dei siste vekene har fått utsett time, vil bli oppringde og få beskjed om ny avtale. Det vert også sendt varsel om timen på SMS. Alle pasientar blir oppringt i førevegen, og må svare på fleire spørsmål om eventuell koronasmitte frå ei sjekkliste. Dette for å avdekke om det kan vere grunnlag for mistanke om smitte.

Her er nokre av dei andre tiltaka og reglane som er sett i verk ved sjukehusa:

Tilgangskontroll til alle sjukehusbygga i Helse Førde, og det er gjort fleire fysiske endringar inne i sjukehusa for å sikre minst mogeleg kontakt mellom folk.

Besøkande skal gjennomføre handhygiene når dei kjem inn i sjukehuset og når besøket er ferdig. Alle skal vaske seg med antibac før dei får tilgang til sjukehuset.

Pasientar kan ha med følgje berre når det er strengt påkravd, til dømes barn og rørslehemma.

Helse Førde skal ha ei ordning med pasientvertar for å hjelpe pasientar og pårørande inne i sjukehuset.

Tiltak:

· Få personar på same stad

· Minst to meters avstand

· Unngå mange i fellesareal samtidig.

Så få personar som mogleg skal opphalde seg i venteområdet samstundes. Vi planlegg slik at færrast mogleg pasientar treng å vere i venterom.

Det er gjort avstandsmerking på golva i fellesareal. Besøkjande må følgje denne, og anna merking, skilting og rettleing.

Bord og stolar er blitt fjerna for gjere det mogeleg å ha nødvendig avstand.

Kantina i sokkeletasjen er open, men med restrikasjonar, m.a. har vi avgrensa talet plassar.

All mat er pakka i separat emballasje, og elles er diskar lukka.

Det skal vere maksimum to personar i kvar heis.

Reinhaldet er kraftig forsterka, særleg kontaktflater.

Det er etablert eige mottak av pasientar med mistanke om/smitta covid-19.

Det er etablert eigen logistikk i høve ordinære og mistenkt smitta pasientar som skal inn i sjukehuset. Det er viktig at pasientane møter ved den inngangen som er meldt i innkallinga. Prøvetaking for mistanke om koronavirus er plassert i hybelhuset aust for sjukehuset i samarbeid med Eid legekontor og Nordfjord legevakt.

Det skal ikkje vere større forsamlingar av folk på sjukehuset eller uteområdet, heller ikkje av tilsette. Dei fleste møte vert haldne på Skype eller tilsvarande, og mange tilsette arbeider frå heimekontor.

Dersom alle etter beste evne følgjer og rettar seg etter desse tiltaka ser eg optimistisk på at vi skal klare å komme oss godt ut av denne pandemien. Men, det krevst ein dugnad. Ved å følgje tiltaka og reglane gjer vi saman sjukehusa våre trygge, skriv Helse Førde i pressemeldinga.