Opnar for besøk ved omsorgssenteret

Nyhende

Det er no moglegheit for møte mellom bebuar og pårørande i dagsentera sine lokale på Stryn omsorgssenter. Det melder Stryn kommune på si heimeside. Tilbodet er særleg for dei som ikkje kan nytte iPad.

Kommunen opplyser vidare at besøka skal vere korte, og kun med to besøkande om gongen. Besøkande må ringe aktuell avdeling og avtale på førehand.