Røde Kors ber folk vere obs på snøskavlar som knekk

Nyhende

Med høgare temperaturar aukar no faren for skavlbrot. Røde Kors oppmodar alle til å planlegge skiturane i vår med eit spesielt fokus på dette fenomenet.

Røde Kors håper mange kjem seg ut i naturen no som våren er i anmarsj. Mange stader er det gode skiforhold, men akkurat denne tida er spesielt utsett for ein type snøskred som kan komme overraskande på: Skavlbrot.

– Skavlbrot blir ofte utløyst naturleg ved høg eller aukande temperatur, eller ved at skiløparar går for langt ut på kanten av eit fjell eller høgdedrag og dermed aukar belastninga på skavlen. Skavlar kan knekke 45 grader på skrå innover slik at ein treng ikkje å vere trygg sjølv om ein står over fast fjell. Hald derfor stor avstand til kanten på toppar med store skavlar, seier Tormod Eldholm i Røde Kors Hjelpekorps´ nasjonale ressursgruppe for skred i ei pressemelding.

Frivillige frå Røde Kors i Rauma vart vitne til eit dramatisk skavlbrot førre søndag. Ein tung snøskavl på fjellet Blånebba losna og utløyste eit stort flakskred. Ein person i eit turfølgje vart hengande på kanten av kanten over eit høgt stup og måtte hjelpast i sikkerheit.

– Det folka våre i Rauma vart vitne til viser kor viktig det er at ein ikkje går ut på snøskavlar. Ofte kan vind ha ført snømassar langt utover fast grunn, og då hamnar ein i praksis i lause lufta om skavlen knekk, seier Kjersti Løvik, som er landsrådsleiar i Rød Kors Hjelpekorps.

Løvik har to råd til dei som planlegg skiturar i fjellet dei neste dagane. I tillegg til å ikkje gå på skavlar, må ein òg hugse på at skreda som kan utløysast har lang rekkevidde.

– Sjekk alltid skredvarselet, men vêr òg klar over at skavlbrot kan skje i område der det ikkje er varsla snøskredfare. Sørg òg for å ha god avstand viss du går nedanfor fjell eller høgdedrag der snøen har hopa seg opp i skavlar så du ikkje oppheld deg i utløpssona for skred. Med god planlegging blir turen som regel alltid både tryggare og hyggelegare, oppmodar Løvik