Ønskjer at bygdebok-lån blir tilskot i staden

Nyhende

– Det er fantastisk at eit lite historielag tek på seg ei så stor oppgåve, sa rådgjevar på kulturavdelinga, Myrtel J. Thomassen då sektorutval for skule og kultur handsama søknaden.

Ho tykkjer prosjektet har så stor verdi for heile kommunen at ein bør finne ei løysing.

– Men vi har eit budsjett å forhalde oss til og der ligg per i dag ikkje midlar til å innfri dette som tilskot, la Thomassen til, og meinte at ein debatt om endring til tilskot må skje i det komande budsjettarbeidet.

Arnt Magne Paulen (Sp) var positiv til at ein får til dette.

– Eg er veldig tilhengar av arbeidet. Ein kan stille seg spørsmålet om Stryn historielag maktar dette økonomisk. Eg er innstilt på at det gjere ikkje dei og vi må hjelpe til. I Senterpartiet er vi i utgangspunktet positive, men det må bakast inn i budsjettet, sa Paulen.

– Det kan ikkje seiast nok kor viktig dette er for heile kommunen. Eg trur ikkje det er mange bøker som er brukt meir enn Aalandsbøkene, sa Endre Bø, og viste til dei gamle bygdesogebøkene for Nordfjord, skrive av Jacob Åland.

– Men stoppar ting opp dersom historielaget ikkje får eit klart svar no, undra Bø?

– Dei har finansieringa for 2020 slik eg oppfattar det, kommenterte Thomassen. Ho meinte også at arbeidet med strynesoga er så viktig at det bør vere mogeleg å få andre aktørar med på finansieringa.

– Bygdeboknemnda jobbar med gåvetilskot og viss der er lokale aktørar med finansieringshjelp vil det vere ein styrke for prosjektet. Det vil sjå positivt ut opp mot andre søknader viss fleire er på bana.

Eit samrøystes utval gjekk inn for at omgjering av lån til tilskot skal vurderast i samband med budsjett- og økonomiplan arbeidet til hausten.